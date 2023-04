VKU Rheinland-Pfalz verpasst wieder seine Energie-Ausbauziele

„Um die Ausbauzahlen für Windenergie und Photovoltaik bis 2030 zu erreichen, müssten wir in diesem Jahr etwa einen Zubau von jeweils etwa 600 Megawatt Leistung schaffen“, sagte Bühring. Damit könne dann am Beispiel Windenergie, Strom für etwa 250 000 Haushalte produziert werden. „Heruntergebrochen entspricht dies 150 Megawatt Ausbauleistung pro Quartal.“ In den ersten drei Monaten 2023 seien netto aber gerade einmal zehn Prozent dieses Ziels erreicht worden (15 Megawatt Leistung). „Bei der Photovoltaik liegen wir mit knapp 150 Megawatt dagegen fast im Soll und könnten das gesetzte Ziel erreichen.“