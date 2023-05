DWD-Vorhersage Rheinland-Pfalz und Saarland: Wetter weiterhin ungemütlich

In der Nacht auf Freitag erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad, in höheren Lagen sind 8 bis 5 Grad möglich. Der Trend aus Wolken und Regen setzt sich auch am Freitag bei Maximaltemperaturen zwischen 16 und 20 Grad fort. In Hochlagen sind 15 Grad möglich. Während es am Samstag im Norden zu sonnigen Abschnitten kommen kann, ist es nach Süden hin bei vereinzelten Schauern und Gewittern stärker bewölkt.