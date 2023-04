Wetter Rheinland-Pfalz und Saarland: Regenwetter am Wochenende

Am Samstag und Sonntag wird es dann erneut bewölkt. Zeitweise regnet es auch wieder, so der DWD. Von der Eifel bis zum Saarland bleibt es am Samstag voraussichtlich aber noch bis zum Abend niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad und bis zu 10 Grad in Hochlagen. Die Nacht zu Sonntag wird voraussichtlich stark bewölkt und regnerisch mit Tiefstwerten von 7 bis 5 Grad und um die 3 Grad in Hochlagen. Sonntags regnet es dann wieder zeitweise bei stark bewölktem Himmel. Nachmittags erreichen die Temperaturen bis zu 15 Grad und in Hochlagen teils um die 9 Grad. In der Nacht zu Montag regnet es dann laut DWD nur noch örtlich.