Das Ende der Wegwerf-Rakete : Die Raumfahrt setzt voll aufs Recycling

Hawthorne Die Raumfahrtplaner wollen weg von der Wegwerfrakete. Das hat vor allem mit finanziellen Überlegungen zu tun – Recycling-Raketen sind deutlich billiger als die alte Techik. Doch leider sind sie hochkompliziert.

Seit fünf Jahren startet die Raumfahrtfirma SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk Satelliten und Raumfahrzeuge mit Raketen, deren Hauptantriebsstufe zur Erde zurückkehrt. Nun will auch die Volksrepublik China bis Ende dieses Jahres mit Tests eines teilweise wiederverwendbaren Satellitenträgers beginnen. Auch das europäische Weltraumtransport-Unternehmen Ariane-Group arbeitet an solchen Trägerraketen.

Anfang des 21.Jahrunderts brachte der US-Multimillionär Elon Musk mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX frischen Wind ins Geschäft. Er setzt dabei aber auf den klassischen Ansatz einer Rakete mit einer an der Spitze montierten Kapsel, die Nutzlast oder Passagiere transportiert. Inzwischen rollt alle zwei bis drei Wochen eine der 70 Meter hohen Falcon-9-Raketen aufs Startgelände. Dafür gibt es drei Start­rampen auf zwei Weltraumbahnhöfen – auf Cape Canaveral in Florida und in Vandenberg an der kalifornischen Westküste. Bis auf wenige Ausnahmen kehrt die erste Raketenstufe der Falcon 9 in die Nähe ihres Startplatzes zurück. Dank des GPS-Navigationssystems landet sie dabei auf wenige Meter genau auf einer schwimmenden Plattform im Ozean. Seit Dezember 2015 sind einige Falcon-Raketenhauptstufen nach Inspektion und Neubetankung schon drei- bis viermal geflogen.