Experten geben Tipps „Man muss da sehr aufpassen“ – das sollten Sie im September im Garten erledigen

Die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen sind vorbei. Und auch das eigens angeschaffte Jubiläumsfässchen ist leer geworden beim Fest. Jetzt muss man beim Obst- und Gartenbauverein Wiebelskirchen erst noch einmal neu den lecker Calvados ansetzen. Bis der so weit ist, da werden dann ein paar Jährchen ins Land gehen. Derweil geht die Arbeit im Garten ihren gewohnten Gang. Wie immer haben sich Vereinsmitglieder am Kelterhaus zusammengefunden, um gemeinsam über ihr liebstes Hobby zu reden und wie jeden Samstag ab 10 Uhr als Ansprechpartner für Gartenfragen vor Ort zu sein. Um die Arbeiten, die im September anstehen, geht es an diesem Morgen, zu dem sich Heinz Brosowski, Gernot Scheerer, Peter Girard, Ralf Groß, Christian Lang und Vorsitzender Frank Obermann gemeinsam mit Ehefrau Diana zum Treffen mit der SZ versammelt haben.