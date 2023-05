Bildung Neue Initiativen für naturnahes Lernen in freien Schulen

Im Saarland planen fünf Frauen eine freie Schule, in der ökologisches und naturnahes Lernen zentrale Bildungselemente sind und in der Kinder ohne festen Klassenverband und verbindliche Hausaufgaben lernen. „Wir wollen die erste Hof- und Naturschule des Saarlandes sein“, kündigten sie an. Aktuell arbeiten sie nach eigenen Angaben an der Finanzierung, dem pädagogischen Konzept und der Genehmigung für die Schule im Regionalverband Saarbrücken. Starten möchten sie im Schuljahr 2024/25 mit zunächst 25 Kindern. Eltern sollen dafür 200 Euro Schulgeld pro Monat zahlen.