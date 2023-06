Religion Nach OP: Erstmals kein öffentliches Sonntags-Gebet vom Papst

Weil er diesmal nach der OP nicht aufstehen und damit den operierten und mit einem implantierten Kunststoffnetz gestützten Bauch nicht strapazieren sollte, verzichtete er auf einen öffentlichen Auftritt. Er verfolgte in der päpstlichen Privatwohnung im Krankenhaus eine Messe am Fernseher, betete in einer kleinen Kapelle und aß danach zusammen mit Ärzten, Krankenschwestern und Leibwächtern zu Mittag. Das berichtete Vatikan-Sprecher Matteo Bruni. Am Samstag hatte er erstmals wieder etwas festere Nahrung bekommen.