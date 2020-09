So entstand der Erdtrabant : Der Mond ist 100 Millionen Jahre jünger als gedacht

So entstand der Erdtrabant

Berlin Wissenschaftler aus Berlin und Münster haben die kosmische Kollision rekonstruiert, aus der vor ziemlich genau 4,4 Milliarden Jahren der Trabant der Erde entstand.

Ihre Angabe basiert allerdings nicht direkt auf Analysen des Gesteins, das Apollo-Astronauten vor fünf Jahrzehnten vom Mond zurück zur Erde brachten, sondern vor allem auf Computersimulationen. Der Mond ist das Ergebnis einer Kollision der jungen Erde mit einem vermutlich marsgroßen Planeten in der Frühzeit des Sonnensystems. Aus den Trümmern dieser Katastrophe entstanden zwei neue Himmelskörper – die Erde und ihr Trabant. Der Zusammenstoß hat sich nach den Berechnungen der Forscher vor 4,425 Milliarden Jahren ereignet.

Im Sonnensystem herrschte zu jener Zeit das komplette Chaos. Das Aussehen der Erde, die damals erst 140 Millionen Jahre alt war, hatte nichts zu tun mit dem Bild des Planeten, das wir heute kennen. Auf der Erde schlugen ohne Unterlass kleinere und größere Brocken auf, die sich in der die Sonne umkreisenden Scheibe aus Staub und Gas gebildet hatten. Auf der Erdoberfläche floss in Folge dieses Bombardements ein Magmaozean. In diesen Lavasee krachte dann der von der Wissenschaftlern Theia genannte große Himmelskörper.