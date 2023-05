Jahrhundert-Hochwasser Merkel löst Versprechen ein: Rückkehr ins Flutgebiet

Nach dem Besuch erhielt Merkel am Nachmittag in Köln den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen, die höchste Auszeichnung des Landes. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, beschrieb Merkel in ihrer Laudatio als „einzigartig, unvergleichlich, unnachahmbar“. Sie sei ein Dreiklang aus Wissenschaftlerin, Pragmatikerin und moralischer Instanz. Merkel sagte dazu in ihrer Dankesrede scherzhaft: „Die drei Angela Merkel - in der DDR hatte ich immer Angst schizophren zu werden, aber ich glaube, so war's nicht gemeint.“