Katastrophenschutz : Mehr Infos im Internet: Hochwasserportal überarbeitet

Mainz Schon vor Jahren wurde damit begonnen, den Web-Auftritt des Hochwasservorhersagedienstes zu überarbeiten. Nun kommt er in neuem Design und mit mehr Daten daher - und stößt nach der Ahr-Flut auf große Aufmerksamkeit.

Eine schnellere Übersicht, mehr Daten, mehr Einordnung - ein neuer Internet-Auftritt soll den Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz verbessern. Am Donnerstag stellten in Mainz Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) und das Landesamt für Umwelt das überarbeitete Web-Angebot des im Landesamt angesiedelten Hochwasservorhersagedienstes vor. Information könne Leben retten, sagte Eder. „Hochwassermeldungen müssen verständlich, aktuell und von überall abrufbar sein. Nur so kann garantiert werden, dass sich der Ernst der Lage allen erschließt.“