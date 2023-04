Hochschulen Mehr Bewerber für Medizin-Studienplätze über Landarztquote

Die Landarztquote reserviert 7,8 Prozent der Studienplätze für Humanmedizin vorab für Bewerber, die sich verpflichten, nach dem Studium und einer Facharztausbildung zehn Jahre in der hausärztlichen Versorgung in unterversorgten ländlichen Regionen im Saarland tätig zu sein. In den Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes im Mai 2020 waren dies jeweils gut 20 Studienplätze.