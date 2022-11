Lokale Blackouts drohen​: Verträgt das Stromnetz Millionen Ladestationen für E-Autos?​

In Baden-Württemberg wurde in den vergangenen Jahren in mehreren Pilotprojekten erforscht, wie und wann Menschen ihr Auto laden, was das für das lokale Netz bedeutet – und welche Möglichkeiten es gibt, die Belastung für die Netze zu reduzieren. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart Die Last von Millionen Elektroautos stellt das Stromnetz künftig vor Herausforderungen. Einige Betreiber und Experten fürchten lokale Stromausfälle. Eine Studie präsentiert nun Lösungsansätze.

E-Fahrzeugen oder Wärmepumpen belasten Verteilnetze

Netz-Überlastung verhindern: Bundesnetzagentur arbeitet an Regelungen zum Lademanagement

Welche Stellschrauben das sein könnten, das hat die Netze BW in den vergangenen Jahren in mehreren Pilotprojekten in Baden-Württemberg erforscht. In den sogenannten Netzlaboren wurden Anwohner in ausgewählten Wohnvierteln mit E-Autos und Ladestationen ausgestattet. Das Ziel: Unter realen Bedingungen testen, wie und wann die Menschen ihr Auto laden, was das für das lokale Netz bedeutet. Insgesamt machten 113 Haushalte an acht Standorten mit.