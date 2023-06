Bildung Lehrkräftemangel: Verband für große Werbeaktion

In anderen Ländern sei Bildung extrem teuer, in Deutschland kostenfrei. „Also ich würde insofern die Kirche im Dorf lassen. Im internationalen Vergleich kann Deutschland durchaus noch gut mithalten mit seinem Schulsystem“, sagte Meidinger. Er sieht aber Herausforderungen, die es in diesem Ausmaß in der Vergangenheit nicht gegeben habe. Der Lehrkräftemangel sei der größte seit 50 Jahren. „Und was natürlich besonders schlimm ist, es ist kein Ende abzusehen.“ Experten rechnen mit einer anhaltend angespannten Lage über die nächsten 10 bis 20 Jahre. „Früher haben sich Phasen des Lehrermangels und Phasen der Lehrerarbeitslosigkeit abgewechselt.“