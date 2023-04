Landesregierung Landesregierung verhandelt wieder mit Islamverbänden

Die rheinland-pfälzische Landesregierung nimmt Anfang Juni nach mehreren Jahren Unterbrechung neue Vertragsverhandlungen mit den vier islamischen Verbänden auf. Schwerpunkte sind islamischer Religionsunterricht, die Einrichtung eines Lehrstuhls für islamische Theologie an der Universität Koblenz, der Umgang mit Feiertagen, Seelsorge und Begräbnisse. Das teilte das Wissenschaftsministerium nach dem Kabinettsbeschluss am Dienstag in Mainz mit. „Ich bin zuversichtlich, dass der Abschluss bis 2025, also noch in der laufenden Legislaturperiode erreicht wird“, sagte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD).