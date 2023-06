Flutkatastrophe Land unterstützt Ahr-Kommunen mit Personalkampagne

Mainz · Mit einer Kampagne zur Gewinnung von Fachkräften will das Land die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffenen Kommunen unterstützen. „Der Wiederaufbau im Ahrtal ist für die kommunalen Verwaltungen vor Ort eine immense Kraftanstrengung“, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz.

07.06.2023, 11:19 Uhr

Innenminister Michael Ebling (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

„Vieles ist bereits erreicht, aber ein langer Weg liegt noch vor uns.“ Die Landesregierung habe die betroffenen Kommunalverwaltungen im Ahrtal nach der Flutkatastrophe vor rund zwei Jahre bereits mit zahlreichen Maßnahmen bei der Personalgewinnung unterstützt. Für das Jahr 2022 sei etwa eine Fördersumme von zehn Millionen Euro für den durch die Flut entstehenden Personalmehraufwand bereitgestellt worden. Für die Jahre 2023/2024 seien nochmals vier Millionen Euro vorgesehen, berichtete der Minister. Von der vorgesehenen Kampagne in überregionalen Medien, sozialen Netzwerken, Jobportalen und auf Plakaten erhofften sich die Verantwortlichen einen spürbaren Schub bei der Personalgewinnung für die Kommunen an der Ahr. „Die Kampagne bricht bewusst mit gängigen Vorurteilen über die Arbeit in einer Verwaltung“, sagte Ebling. „Denn beim Wiederaufbau geht es um mehr als 'Dienst nach Vorschrift'.“ © dpa-infocom, dpa:230606-99-962788/3

(dpa)