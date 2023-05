Landesregierung Kritik an ADD-Chef nach Aussage zu Urlaubsreise seiner Vize

Der Chef der Landesbehörde für Katastrophenschutz ADD, Thomas Linnertz, steht nach einer Aussage im Untersuchungsausschuss (UA) Flutkatastrophe erneut in der Kritik. Die CDU wirft ihm vor, in einer Ausschusssitzung am 27. April im Landtag nicht umfänglich die Wahrheit zu einer Urlaubsreise seiner inzwischen pensionierten Stellvertreterin gesagt zu haben. Diese war wenige Tage nach der Ahrflut mit 134 Toten in die USA gereist. Linnertz habe trotz mehrfacher Nachfrage nicht berichtet, dass es auch private Gründe gegeben habe, diese Reise zu genehmigen, sagte der CDU-Obmann Dirk Herber am Mittwoch in Mainz.