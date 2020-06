Die Geburt unserer Sonne : Unsere Sonne entstand nach einer kosmischen Katastrophe

In solchen Regionen unserer Milchstraße, in denen sich Staub und Gas zusammenballen, entstehen besonders viele neue Sterne. Foto: ESO/Bild: ESO

Paris Astronomen sehen den Zusammenstoß unserer Galaxis mit einem anderen Sternensystem als Geburtsstunde der Sonne und ihrer Planeten.

Die Computermodelle der Astronomen kommen zum Ergebnis, dass Sagittarius in seiner Geschichte dreimal in die Milchstraße fiel, erstmals vor etwa fünf bis sechs Milliarden Jahren, dann noch einmal vor zwei Milliarden Jahren und schließlich vor einer Milliarde Jahre, sagt Tomás Ruiz-Lara, Astrophysiker am Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) auf Teneriffa. „Als wir die Gaia-Daten über die Milchstraße untersuchten, fanden wir drei Perioden verstärkter Sternentstehungen, die ihren Höhepunkt vor 5,7 Milliarden, 1,9 Milliarden und vor einer Milliarde Jahren erreichten, was dem Zeitpunkt entspricht, an dem Sagittarius vermutlich die Scheibe der Milchstraße durchquert hat“.