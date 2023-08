Staatsanwaltschaft Mainz Keine Ermittlungen gegen Linnertz wegen Falschaussage

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft bestätige seine bisherigen Äußerungen, sagte Linnertz in einer Stellungnahme. „Ich habe die Arbeit des parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Flutkatastrophe“ durch mehrfache, ausführliche Zeugenaussagen unterstützt“, betonte er. Er habe in aller Offenheit und aus der Erinnerung heraus ausführlich ausgesagt und zu Rückfragen detailliert Stellung genommen. „Dabei habe ich immer wahrheitsgemäß geantwortet“, so Linnertz.