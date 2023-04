Umwelt Insektensterben schreitet voran: Was kann der Einzelne tun?

Ein am Mittwoch vorgestelltes Forschungsprojekt unter der Leitung des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) ergab, dass sich ein bereits im Jahr 2017 belegter massiver Schwund von Insekten in Naturschutzgebieten weiter fortsetze. „Ich habe befürchtete, dass es so ist, ich habe gehofft, dass es nicht so ist“, sagte Projektleiterin Gerlind Lehmann vom Nabu.