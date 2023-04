Tiere Immer mehr Luchse im Harz: Kaum Gefahr für Menschen

Die Harzer Luchspopulation wurde zwischen 2000 und 2006 in der Nähe der niedersächsischen Bergstadt Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) aufgebaut. Die Tiere stammten aus Gehegezuchten, inzwischen kam auch in der freien Wildbahn Nachwuchs zur Welt. Über 100 Tiere gehören dem Vorkommen mittlerweile an. Die Population erstreckt sich bis in den Solling sowie in die Nachbarbundesländer Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.