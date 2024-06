Atemnot Hunde mit kurzen Nasen vor Grannen schützen

Vorsicht beim Spaziergang an Feldern und Wiesen mit einem kurznasigen Hund wie etwa Mops oder Bulldogge, warnt Tierärztin Jessica Delfs von der Tierklinik in Hofheim. Gerät eine Granne, also ein kleiner Pflanzenteil mit Borsten und Widerhaken, in die Luftwege, kann das schon für langnasige Hunde riskant werden. Während sie aber auf den Fremdkörper erst einmal mit Niesen, Nasenausfluss oder -bluten reagieren, kommt es bei Tieren der brachycephalen, also kurznasigen, Rassen unter Umständen sofort zur Atemnot. Denn ihre Atemwege werden durch die Granne gereizt und schwellen an.