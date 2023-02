Flutkatastrophe : Hochwasser: Infrastruktur-Wiederaufbau teurer als angenommen

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling spricht in Mainz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Mainz Für den Wiederaufbau der bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 zerstörten kommunalen Infrastruktur sind nach neuen Berechnungen des rheinland-pfälzischen Innenministeriums rund 4,29 Milliarden Euro notwendig.

Das sind rund 9,48 Prozent mehr als noch im April 2022 angenommen, wie das Innenministerium am Montag in Mainz mitteilte. Als Gründe für das Plus nannte Innenminister Michael Ebling (SPD) die Konkretisierung notwendiger Arbeiten sowie den angespannten Bausektor. Das Geld sei über das Sondervermögen von Bund und Ländern voll abgedeckt.