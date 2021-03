Mars : Hier ist der Rover der Nasa gelandet

Köln (np) Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat eine interaktive 3-D-Karte des Jezero-Kraters auf unserem Nachbarplaneten Mars im Internet veröffentlicht. In diesem 45 Kilometer großen Krater, in dem es vor Jahrmilliarden möglicherweise einen 250 Meter tiefen See gab, ist vor Kurzem der Nasa-Roboter Perseverance gelandet, der die Region zwei Jahre lang erkunden soll.

Die wichtigste Aufgabe des Rovers ist dabei die Suche nach Spuren früheren Lebens auf dem Roten Planeten.

