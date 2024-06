Auf die Füllung kommt es an Gutes Geschäft: Katzentoiletten sollten nicht zu klein sein

„Außerdem empfinden Katzen den Toilettengang dann so, als würden sie sich in einer Art Höhle aufhalten - so etwas würden sie von Natur aus nicht betreten, um ihr Geschäft zu verrichten“, erklärt Gerlach. Womöglich sucht das Tier die Katzentoilette dann also einfach nicht auf - oder eben nur sehr ungern.