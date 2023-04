Bildung GEW sieht eklatanten Lehrermangel und fordert Masterplan

„Wir müssen da anfangen, wo der Bedarf am größten ist“, sagte Hammer mit Blick auf den Fachkräftemangel. Die Schulen mit besonderen Herausforderungen in Städten wie Ludwigshafen, Pirmasens, Koblenz und Kaiserslautern nannte er als Beispiele. „Die Verwaltungsaufgaben haben zugenommen, darunter leiden besonders Förder- und Grundschulen.“ Brandmeldungen gingen aus allen Schulen bei der GEW ein, besonders aber aus den Grund- und Förderschulen sowie den Realschulen plus.