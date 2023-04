Gewerkschaft GEW kämpft weiter für höhere Bezahlung von Lehrkräften

„Aus all diesen Gründen erwarten wir nicht, dass Lehrkräfte verstärkt in andere Länder abwandern - was übrigens auch in der Vergangenheit bisher nicht der Fall war“, erklärte das Ministerium. Das zeige sich auch mit Blick auf das Ländertauschverfahren bei Lehrkräften: Die Versetzungen von und nach Rheinland-Pfalz hielten sich dabei in den vergangenen Jahren in etwa die Waage. Zudem zeige sich, dass mehr Lehrkräfte nach Rheinland-Pfalz kommen wollten als abwandern. Auch gebe es einen kräftigen Zuwachs bei angehenden Grundschullehrkräften im Vorbereitungsdienst für das Grundschullehramt.