Gefahr im Anflug : Die Sandmücke sticht jetzt auch in Deutschland zu

Heidelberg/Speyer (np) Mit dem Klimawandel breiten sich immer mehr Insekten, die gefährliche Krankheitserreger übertragen können, in Deutschland aus. Dazu gehört zum Beispiel die Asiatische Tigermücke, die Forscher der Uni Frankfurt im Visier haben.

Aber auch die Sandmücke sei bei uns angekommen, so das Senckenberg-Forschungsinstitut und die Uni Frankfurt. Die Forscher entdeckten die Mücken 2014 erstmals in Hessen. In Süddeutschland ist die Mücke auf dem Vormarsch, zeigt nun eine Doktorarbeit der Uni Heidelberg. Die nur millimetergroßen, stark behaarten Insekten sind an ihren V-förmigen Flügeln, beigefarbenen Körpern und schwarzen Knopfaugen zu erkennen. Vor allem Mittelmeerurlauber haben mit ihnen üble Erfahrungen gemacht. Ihr Stich kann extrem juckende Pusteln am ganzen Körper hervorrufen. Am gefährlichsten sind aber die Krankheitserreger, die sie übertragen können, zeigt die Promotion von Sandra Oerther.