Wetter Freundlicheres Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach · Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes und zunehmend freundlicheres Wetter. Der Dienstag startet zunächst teilweise stark bewölkt mit örtlich etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte.

23.05.2023, 09:21 Uhr

Die Sonne scheint am Himmel. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Im Laufe des Tages lockert es gebietsweise auf. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 20 Grad, am Oberrhein sind bis zu 22 Grad möglich. In der Nacht zu Mittwoch erwarten die Meteorologen Tiefstwerte zwischen 11 und 5 Grad, in Tallagen der Eifel sind 2 Grad möglich. Dabei bleibt es trocken. Der Mittwoch wird heiter bis wolkig, es bleibt überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad. Im höheren Bergland liegen die Maximaltemperaturen bei etwa 12 Grad. Auch der Donnerstag bleibt bei Höchstwerten von 17 bis 21 Grad überwiegend niederschlagsfrei. In der Hocheifel sind 15 Grad möglich. © dpa-infocom, dpa:230523-99-792183/2

(dpa)