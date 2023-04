Tiere „Freche“ Viehräuber: Schakale in Rumänien in der Schusslinie

In Rumänien wie auch in anderen Teilen Europas breiten sich die Goldschakale aus. Auf 117.000 Exemplare europaweit schätzte das Experten-Netzwerk Large Carnivore Initiative for Europe ihre Zahl im Jahr 2019 - neuere Daten gibt es nicht. Auch in Deutschland sind sie - vergleichsweise selten - präsent. Und sogar im kälteren Skandinavien wurden schon welche gesichtet.