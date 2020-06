Insektensterben : Ist Feinstaub ein Auslöser des Insektensterbens?

Bayreuth (np) Weltweit sterben in jedem Jahr 3,3 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen der Luftverschmutzung. Diese Zahl könnte sich bis zur Mitte des Jahrhunderts verdoppeln, wenn die Emissionen weiterhin so steigen wie bisher, haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz errechnet.

