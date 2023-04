Landessynode EKHN bittet queere Menschen um Vergebung

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) bei ihrer Frühjahrssynode über neue Wege, Ämter und Positionen in Krisenzeiten gesprochen. „Im vergangenen Jahr hatten wir die höchsten Austrittszahlen in unserer Geschichte“, sagte der Kirchenpräsident der EKHN, Volker Jung, zum Auftakt der Landessynode in Frankfurt. Rund 30.000 Menschen haben demnach die Kirche verlassen.