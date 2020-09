Super-Linse aus Saabrücken : Saarbrücker Start-up entwickelt 3-D-Objektiv

Matthias Schmitz ist einer der Gründer von K-Lens. Das Unternehmen ist eine Ausgründung des Max-Planck Instituts für Informatik und der Universität des Saarlandes. Das 20-köpfige Team hat dieses 3-D-Objektiv entwickelt, das nächstes Jahr auf den Markt kommen soll. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die EU fördert die Ausgründung des Max-Planck-Instituts für Informatik und der Saar-Universität mit mehreren Millionen Euro.

Wer sich ein wenig intensiver mit dem Thema Fotografie befasst, lernt schnell, dass ein Fotoapparat niemals ein naturgetreues Abbild der Szene wird liefern können, die wir eben betrachtet haben. Dafür gibt es viele Gründe, und deren wichtigster lautet: Der Mensch sieht mit zwei Augen, die Kamera nutzt nur ein Objektiv. Wir nehmen die Welt um uns dreidimensional wahr. Das kann die Kameraoptik nicht, ihren Bildern fehlt die Tiefe. Das ist einer der Gründe, warum gedankenlos geknipste Bilder oft so flach und langweilig wirken, schrieb der bekannte Fotograf und Autor Andreas Feininger in den 1970er Jahren in seiner „Großen Fotolehre“.

Engagierte Fotografen versuchten schon immer, die dritte Dimension zum Beispiel über die passende Blendenwahl oder digitale Tricks bei der Nachbearbeitung ins Bild zu setzen. Ein neuartiges in Saarbrücken entwickeltes Objektiv soll ihnen dabei in Zukunft neue Möglichkeiten eröffnen. Die sogenannte K-Lens bringt Tiefe in Fotografien, weil sie selbst 3-D-Bilder erzeugen kann. Sie ist von einem Start-up entwickelt worden, das aus der Saar-Universität und dem Saarbrücker Max-Planck-Institut für Informatik heraus gegründet worden ist, soll in Kooperation mit einem großen deutschen Optik-Konzern produziert werden und im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das gleichnamige Saarbrücker Unternehmen wurde im Jahr 2016 vom Betriebswirt Matthias Schmitz und den Informatikern Klaus Illgner und Ivo Ihrke gegründet. Vor zwei Jahren gewann das Team aus dem Saarland den Start­-up-Award der Photokina.

Auf einen Blick Die technischen Daten der K-Lens Das Spezialobjektiv des Saarbrücker Start-ups K-Lens hat 80 Millimeter Brennweite und ist für Vollformat-Digitalkameras bestimmt. Seine Naheinstellgrenze liegt nach Herstellerangaben bei 0,6 Metern, die maximale Blende wird mit dem Wert von (virtuell) 1:0,9 angegeben. www.k-lens.de

Die 3-D-Fotografie ist beinahe so alt wie die Fotografie selbst, denn auch eine Kamera-Kombination mit zwei Apparaten kann sogenannte stereoskopische Bilder liefern, die dreidimensional wirken. Solche 3-D-Konstruktionen sind allerdings klobig und für viele Anwendungen schlicht unbrauchbar. Die Saarbrücker Linse befreie den Fotografen von solchem Ballast, erklären ihre Entwickler. Sie vereine die komplette 3-D-Technik in einem Gehäuse. Die K-Lens werde es mit Anschlüssen für alle digitalen Vollformat-Kameras geben. Sie könne sowohl für die Aufnahme von Fotos als auch Videos eingesetzt werden.

Ein wirklich handliches Objektiv ist dann allerdings auch die K-Lens nicht geworden. Bei 80 Millimeter Brennweite ist sie gut 20 Zentimeter lang und rund 1,5 Kilogramm schwer. Das „K“ ist abgeleitet von „Kaleidoskop“, sagt Geschäftsführer Schmitz. Und das ist dann schon Teil der Antwort auf die Frage: Wie funktioniert dieses Objektiv? Es bestehe, sagt Matthias Schmitz, im Prinzip aus zwei Optiken, zwischen denen ein Kaleidoskop sitzt – „Spiegeltunnel“ nennen es die Entwickler. Das Spiegel-System zeigt neun leicht gegeneinander versetzte Perspektiven des Motivs. Deshalb ist der Blick durch den Sucher gewöhnungsbedürftig. Der Fotograf sieht neun Perspektiven zugleich. Aus diesen bei der Aufnahme gewonnenen Teilbildern errechnet die Spezialsoftware, die zur K-Lens gehört, in der Nachbearbeitung 3-D-Ansichten, die einem Augenabstand von 1,2 Zentimetern entsprechen, erklärt Matthias Schmitz. Das ist gemessen am Abstand der menschlichen Augen (gut sechs Zentimeter) wenig, trotzdem sollen sich 3-D-Informationen von bis zu 15 Meter entfernten Objekten gewinnen lassen.

Weil sich die neun Teilbilder die Fläche des Kamerasensors teilen müssen, sinkt die maximal mögliche Größe des daraus in der Nachbeararbeitung entwickelten 3-D-Bildes. Dessen Größe falle allerdings nicht auf ein Neuntel der Sensorauflösung, sagt Schmitz. „Unsere Software kann das Ausgabeformat wieder um das Vierfache hochrechnen.“ Bei einem 50-Megapixel-Sensor umfasst das fertige Bild am Ende also gut 22 Megapixel.

Bei den Informationen zur optischen Konstruktion fällt auf, dass die Angabe zur maximalen Blendenöffnung fehlt. Die würde bei einem Objektiv, das sowohl Schärfe als auch Blendeneffekte nach der Aufnahme frei zu regeln erlaube, Missverständnisse auslösen, begründen die Entwickler ihr Schweigen. Sie beschränken sich auf die Angabe, eine K-Lens könne Bilder erzeugen, die einer Optik mit der Lichtstärke von 1:0,9 entsprechen. Das ist freilich ein rein theoretischer Vergleich, denn es gibt heute kein Objektiv dieser Brennweite und Lichtstärke.

Die Saarbrücker Linse bietet beim Fotografieren keine Automatikfunktionen, der Fotograf muss alle Einstellungen manuell vornehmen. Die Software zur Berechnung der 3-D-Effekte kommt erst nach der Aufnahme zum Zug. „Und die“, sagt Matthias Schmitz, „stammt vollständig von Saarbrücker Computerwissenschaftlern.“

Hat das Programm seine Arbei getan, ist die Kreativität des Fotografen gefragt. Er kann die Tiefeninformationen der Linse zum Beispiel nutzen, um die Schärfen­ebene des Bildes zu verlagern oder mehrere Schärfenbereiche in einem Bild zu definieren, die Tiefenschärfe lässt sich verändern, Bildteile können mit dieser Technik einfach freigestellt und Verlaufsmasken erzeugt werden. Auch 3-D-Bilder wären möglich, doch wer hat dafür heute schon ein Ausgabegerät? Fotos werden auf Monitoren gezeigt, hängen als Drucke an der Wand – und dabei enden die Darstellungsmöglichkeiten in der zweiten Dimension. Immerhin: Mit der K-Lens lassen sich sogenannte „Living Pictures“ erzeugen, bei denen sich Fokus und Perspektive vor den Augen des Betrachters fließend ändern. Diese Anwendung geht dann schon ins Video über – und hier sei das Interesse besonders groß, sagt Matthias Schmitz. Das Start-up informiert über seine Neuentwicklung regelmäßig per Internet-Newsletter.

So sieht die K-Lens aus Saarbrücken aus. Sie hat eine feste Brennweite von 80 Millimetern. Foto: k-lens