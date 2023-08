Kommunen Durstlöscher: Zahl der Trinkwasserbrunnen steigt

Immer mehr Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz stellen öffentliche Trinkwasser-Zapfstellen auf. Passanten können darüber per Knopfdruck kostenlos ihren Durst löschen oder sich erfrischen. Auch in der Landeshauptstadt Mainz wurde in dieser Woche der erste öffentliche Trinkwasserbrunnen offiziell in Betrieb genommen - zentral gelegen in der Nähe des Doms. Neben dem Aspekt, dass Plastikmüll vermieden werden soll, spielt auch der Klimawandel für das Aufstellen der Trinkwasserbrunnen eine wichtige Rolle.