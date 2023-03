Ladtag Dreyer: Zweites Mal Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe

Dreyer war bereits im April vergangenen Jahres zu der Katastrophe mit mindestens 135 Toten vom Sommer 2021 befragt worden. „Die Flutkatastrophe vom 14. zum 15. Juli ist eine Zäsur in unserem Land“, hatte die Ministerpräsidentin gesagt. Und: Jetzt sei es die politische Verantwortung der Landesregierung, die richtigen Schlüsse zu ziehen, hatte sie damals gesagt. Zunächst will die Opposition erneut einige Fragen zur Flutnacht stellen. Allerdings dürfen bereits beantwortete Fragen nicht einfach noch einmal gestellt werden. Im zweiten Teil der Befragung geht es um die ersten Wochen nach der Katastrophe, also die Zeit, mit der sich auch der Gutachter beschäftigt hat.