Künstliche Intelligenz muss auf den Prüfstand : Saarbrücker Gütesiegel für KI-Software

Philipp Slusallek entwickelt am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken einen Simulator für die Steuersoftware autonomer Autos. Ziel ist ein Gütesiegel für sichere Computerprogramme. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Viele Menschen misstrauen KI-Software. Informatiker des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken wollen das ändern. Sie entwickeln einen Software-TÜV für diese Programme. Vor allem das autonome Auto soll davon profitieren.

Wenn von der Zukunft des Autos die Rede ist, sind in PR-Videos oft glückliche Menschen in futuristischen Fahrzeugen zu sehen, die in ihren autonomen Elektromobilen abgasfrei von A nach B kutschiert werden. Die Realität sieht freilich anders aus. Der Elektro-Anteil der Kraftfahrzeuge in Deutschland kratzt laut Kraftfahrtbundesamt an der 1,5-Prozent-Marke – aber er wächst immerhin. Das autonome Auto ist dagegen ins Schleudern geraten. 45 Prozent der Deutschen wollen nach ADAC-Angaben in ihrem Auto nicht zum Beifahrer degradiert werden. Sie lehnen den Einsatz computergesteuerter Autopiloten im fließenden Verkehr ab oder fürchten Hackerangriffe. Das Marktforschungsunternehmen Prognos geht davon aus, dass selbst im Jahr 2050 maximal ein Fünftel aller in Deutschland gefahrenen Kilometer automatisiert zurückgelegt werden – obwohl dann bereits die Hälfte der Fahrzeuge dazu in der Lage sein dürfte.

„Beim autonomen Auto klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander“, sagt Professor Philipp Slusallek vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken. Der aktuelle Stand der Technik liege bereits zwei Jahre hinter den Plänen zurück. Warum? Slusallek nennt zwei Ursachen. Die Verfahren der Künstlichen Intelligenz zur Steuerung des autonomen Autos seien bei weitem nicht fehlerfrei. Die zweite Ursache ergibt sich aus dem ersten: „Viele Menschen vertrauen dieser Technik nicht“, sagt der geschäftsführende DFKI-Direktor. Dafür gibt es gute Gründe. Es sind nicht nur die tödlichen Unfälle, wie jener eines Uber-Robotertaxis, das in Arizona eine Frau, die ein Fahrrad über die Straße schob, zwar erkannte, die Fußgängerin aber nicht als Hindernis einstufte und schließlich überfuhr. Die Steuerung autonom fahrender Roboter, die auf Methoden der Künstlichen Intelligenz basiert, hat offenbar auch andere eklatante Schwächen. So haben Informatiker des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme herausgefunden, dass Neuronale Netze, die Daten optischer Sensoren auswerten – das sind selbstlernende Programme, die nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns arbeiten – durch winzige Farbsymbole, die weniger als ein Prozent ihres Gesichtsfeldes ausmachen, lahmgelegt werden können. Doch solche Sensorsysteme sollen in Zukunft autonome Autos mit hoher Geschwindigkeit über Autobahnen steuern. Software-Sicherheit habe in der Vergangenheit im Silicon Valley bei der Entwicklung von KI-Programmen auf den Prioritätenlisten hintangestanden, erklärt Slusallek. „Es ging den Entwicklungsteams in erster Linie nur darum, zu zeigen, dass sie prinzipiell autonom fahren können. Was bis heute fehlt, sind Garantien, dass die Fahrzeuge sich in allen Situation zuverlässig richtig entscheiden, um Unfälle zu vermeiden.“

Info DFKI ist bei Gaia-X dabei Das DFKI-Projekt zur Digitalen Realität in der Automobilentwicklung soll Teil des neuen EU-Netzwerks Gaia-X werden. Diese im vergangenen Jahr vorgestellte europäische Initiative, an der sich neben Deutschland viele weitere Staaten beteiligen, soll Europa im Internet unabhängiger von den großen Internet-Unternehmen in den USA machen. Gaia-X soll viel Rechenleistung und große Kapazitäten zur Datenspeicherung via Internet verfügbar machen. Zu den Anwendungen, die davon profitieren können, gehört der Software-TÜV des DFKI. Für Entwicklung und Tests sind umfangreiche Simulationen notwendig, die sehr hohe Rechenleistungen erfordern.

Und jetzt? Sollen wir auf Künstliche Intelligenz zur Steuerung von Maschinen verzichten? „Das wäre von allen Optionen die schlechteste“, sagt der Saarbrücker Informatiker. „Wenn wir uns nicht selbst um Lösungen bemühen, verlieren wir unsere Souveränität bei einer zentralen Technologie für die Zukunft.“ Techniken der Künstlichen Intelligenz seien ihren Kinderkrankheiten zum Trotz ein Zukunftsmarkt. Und wer heute diese Forschung dominiere, dem öffne sich morgen ein Milliardenmarkt. Mit einer klugen Strategie könnten die Forschungseinrichtungen in Europa jedoch sowohl der Konkurrenz Paroli bieten als auch KI-Skeptiker vom Nutzen dieser Technik überzeugen, sagt der Saarbrücker Informatiker.

Das DFKI, wen wundert’s, bietet sich dabei als Ideengeber an. Das Schlüsselwort der neuen DFKI-Initiative zum autonomen Fahren heißt „Vertrauen“ – im Informatiker-Jargon wird daraus „Trusted AI“. Das Saarbrücker Forschungsinstitut will eine Initiative starten, die zu einem Informatik-TÜV führen soll. Der soll Gütesiegel für sichere Software im autonomen Auto und anderen Anwendungen vergeben. „Wir wollen die Messlatte definieren, mit der künftig die Qualität eines KI-Systems gemessen werden kann“, sagt Slusallek. Vom Kofferraumvolumen über Abgaswerte bis zur Crash-Sicherheit gebe es in der Automobilbranche Normen, „für die Sicherheit von Software-Assistenten jedoch überraschenderweise nicht. Das wollen wir ändern.“

Wie lässt sich ein sich selbstlernendes Computerprogramm der Künstlichen Intelligenz testen, dessen Entscheidungen wie bei einem Menschen auf erlerntem Wissen basieren und dessen Verhalten sich deshalb, wie Philipp Slusallek einräumt, bisher nicht in jedem Detail vorhersagen lässt? Es soll ebenso geprüft werden, wie ein Mensch. „Wir werden vorgehen, wie bei einem angehenden Flugkapitän, der seine Lizenz für ein bestimmtes Flugzeugmodell erst nach monatelanger Ausbildung erhält. Er trainiert zunächst im Simulator.“ Dieser Software-Simulator ist damit das Schlüsselelement des europäischen Informatik-TÜV. Die DFKI-Informatiker wollen wesentliche Teile davon innerhalb der nächsten drei Jahre entwickeln.

Dazu müssen die IT-Wissenschaftler Wissen über die Welt des Automobils – Daten zu Straßen, allen denkbaren Verkehrsteilnehmern und -zeichen, Wind, Wetter, die Lichtverhältnisse bei Tag und Nacht – in ein Programm übertragen, das dann seinerseits KI-Steuermodule trainiert. Philipp Slusallek spricht dabei nicht zufällig von „Digitaler Realität“. Das Projekt des DFKI war im vergangenen Jahr Teil des gleichnamigen Informatik-Antrags der Saarbrücker Informatik im Rahmen der Exzellenzinitiative, dem kein Erfolg beschieden war. Nun soll die Digitale Realität in eine EU-weite Forschungsinitiative eingebracht werden.

In vier Abschnitte haben die Informatiker ihre Entwicklung unterteilt, erklärt Philipp Slusallek. Das Computermodell soll lernen, wie unsere Umwelt in den Augen eines digitalen Sensorsystems erscheint und wie aus dieser Perspektive unterschiedliche Verkehrsteilnehmer identifiziert werden können und ihr Verhalten vorhergesagt werden kann. Fahrzeuge, Radfahrer, Menschen und Tiere stehen nicht still, sie sind meist in Bewegung. „Bei einem Auto ist es relativ simpel, die Richtung vorherzusagen, in die es in der nächsten Sekunde fahren wird. In welche Richtung sich ein Mensch wenden wird, der sich auf den Straßenrand zubewegt, ist dagegen sehr kompliziert.“ Erst wenn solche Vorhersagen eine hohe Zuverlässigkeit erreichen, ist es möglich, im nächsten Schritt Kollisionswarnungen zu berechnen.

Bislang sind es nur technische Tests. Doch in einigen Jahren sollen Roboterautos autonom auf unseren Autobahnen fahren. Foto: dpa/Daniel Naupold