Herbst : Dem Wild Ruhe gönnen: Nicht in der Dämmerung Pilze sammeln

Dem Wild Ruhe gönnen: Nicht in der Dämmerung Pilze sammeln

Lieber am helllichten Tage: Wer im Wald Pilze sucht, sollte auch auf Wildtiere Rücksicht nehmen. Foto: Robert Günther/dpa-tmn

Berlin Der Regen hat an vielen Orten die Pilze sprießen lassen. Sammler sind unterwegs, um Steinpilz und Pfifferling fürs Essen mit nach Hause zu nehmen. Ein paar naturfreundliche Tipps für die Suche.

Pilze sammeln ja, aber bitte nicht in der Dämmerung oder nachts: Darauf weist der Deutsche Jagdverband hin. Denn das kann Reh und Co. stören. Pilzsammlerinnen und Pilzsammler sollten außerdem aufpassen, wie weit sie sich in Dickichte und Gebüsche schlagen, denn die seien sozusagen Wild-Wohnzimmer.