Kleiner Spion : Im Smartphone spiegelt sich unsere Persönlichkeit

München Psychologen der Uni München entschlüsseln mit einem Computerprogramm die Charaktereigenschaften von Menschen allein über ihre Handynutzung.

(np) Unsere Smartphones sind verräterisch. Wer die Datenspuren auswerten kann, die hunderte Millionen Menschen mit ihren Geräten im Internet hinterlassen, weiß am Ende alles über sie. Und dieses Wissen reicht weit über das Konsumverhalten hinaus, berichten Psychologen der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Die Daten ermöglichten einem Computerprogramm, automatisierte Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen zu ziehen, erklärt ein Psychologen-Team um den LMU-Professor Markus Bühner.

Die Münchner Forscher untersuchten in ihrer Studie das Verhalten von 624 Versuchsteilnehmern an ihren Smartphones. Sie hatten zuerst einen umfangreichen Persönlichkeitsfragebogen ausfüllen müssen und ließen dann zu, dass die Wissenschaftler ihnen einen Monat mit einer eigens für diesen Zweck entwickelten App (Phonestudy) am Smartphone quasi über die Schulter schauten. Und diese App wollte alles wissen: Wer mit wem kommuniziert, welche Musik der Besitzer des Handys hört, wann er telefoniert und wann er schläft.