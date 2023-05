Italien-Rundfahrt „Das ist sehr groß“: Nico Denz gewinnt 12. Giro-Etappe

Der Australier Kaden Groves, Sieger der fünften Etappe, musste die italienische Rundfahrt während des Rennens wegen Magen-Darm-Beschwerden verlassen. Auch der Franzose Mikaël Cherel und der Belgier Harm Vanhoucke beendeten den diesjährigen Giro. Am Vortag war der zu dem Zeitpunkt Gesamtdritte Tao Geoghegan Hart gestürzt und hatte sich eine Hüft-Fraktur zugezogen. Am Morgen verkündete der ebenfalls in diesen Sturz verwickelte und dabei verletzte Italiener Alessandro Covi sein Ende der Rundfahrt.