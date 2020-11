Insektensterben : Der Tod in der Steinwüste

München Den Schmetterlingen geht es schlecht. Ihre Zahl sinkt. Das hat nicht nur mit dem Klimawandel zu tun. Jeder Einzelne kann den Insekten helfen.

Mindestens 60 Schmetterlingsarten seien in Deutschland ausgestorben, schreibt das Bundesamt für Naturschutz in Bonn. 494 weitere seien vom Aussterben bedroht oder gefährdet. Insgesamt gebe es rund 3700 Arten. „Selbst viele Allerweltsarten wie zum Beispiel das Tagpfauenauge oder der Kohlweißling sind im Bestand merkbar rückläufig“, sagt Andreas Segerer. Er ist stellvertretender Direktor der Zoologischen Staatssammlung München und Experte für Lepidoptera, wie Schmetterlinge wissenschaftlich heißen. „Der Artenrückgang geht quer durch die Bank.“

Segerer macht das am Beispiel eines Naturschutzgebietes im Donautal in Regensburg deutlich. Dort werden seit mehr als 200 Jahren Daten über Schmetterlinge gesammelt. 120 Arten gab es mal. Fast 40 Prozent seien dort mittlerweile verschwunden, die Hälfte allein in den vergangenen 20 Jahren. Die Gründe sind nach Einschätzung der Experten vielfältig. Der Klimawandel mit Dürreperioden und Hitze ist einer davon, ebenso die intensive Landwirtschaft. Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin verweist auf den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln und auf das häufige Mähen von Wiesen. Der Verlust artenreicher Wiesen und Weiden sei dramatisch, sagt Wessel.