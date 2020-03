Corona-Krise: Das sind die Ratschläge der Mediziner

Saarbrücken In der Corona-Krise sind die Schwächsten am stärksten betroffen. Vor allem Ältere, Raucher, Menschen mit Vorerkrankungen und einem geschwächten Immunsystem gelten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts durch das Virus als besonders gefährdet.

Wie groß ist die Gefahr für Krebspatienten? Viele Krebspatienten leiden an einer Immunschwäche, die durch die Krankheit selbst oder bestimmte Therapien ausgelöst werden kann. Deshalb sind sie durch das Virus besonders gefährdet, erklärt das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des DKFZ-Krebsinformationsdienstes rät, dass sie ihre Wohnung nur für die notwendigsten Erledigungen verlassen und auf jeden Fall Menschenansammlungen meiden. Die Patienten könnten Familie, Freunde oder Nachbarn um Unterstützung bitten, etwa wenn es um Einkäufe geht. „Krebspatienten, die eine immunsupprimierende Therapie erhalten oder aufgrund ihrer Krebserkrankung immunsupprimiert sind, sollten die empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln besonders konsequent beachten.“ Das DKFZ gibt auf seiner Internetseite www.krebsinformationsdienst.de weitere Ratschläge zu diesem Thema.

Müssen sich Schwangere besondere Sorgen für den Fall einer Infektion mit dem Corona-Virus machen? Nein, antwortet die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) in einer Mitteilung. Bisher gebe es weder Hinweise, dass Schwangere stärker gefährdet seien als die Allgemeinbevölkerung, noch dass das Virus auf das Baby übertragen werden könne. „Bislang wurde international nur über 20 Schwangerschaften berichtet, alle fanden in China statt. In keinem Fall war ein Neugeborenes infiziert. Es wurden keine Auffälligkeiten bei Mutter und Kind berichtet.“ Die Gesellschaft für Gynäkologie rät allerdings ausdrücklich vom Einsatz von Lachgas bei einer Periduralanästhesie ab. Auch die DGGG hat umfangreiche weitere Information zu diesem Thema auf ihren Internetseiten zusammengetragen.