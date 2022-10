Naturschutz : Braunkehlchen ist „Vogel des Jahres“ 2023

Berlin/Hilpoltstein 1987 war es schon einmal zum „Vogel des Jahres“ gekürt worden. Nun kommt der Titel für das Braunkehlchen wie gerufen, denn der kleine Singvogel hat die Aufmerksamkeit dringend nötig.

Das Braunkehlchen ist „Vogel des Jahres“2023. Mit rund 43 Prozent der Stimmen setzte es sich mit großemVorsprung gegen Feldsperling, Neuntöter, Trauerschnäpper undTeichhuhn durch, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und derbayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) am Donnerstag (27. Oktober) verkündeten. 1987 trug der kleine Singvogel diesen Titel schon einmal.

Es ist das dritte Mal, dass die beiden Naturschutzverbände zur Wahldes Jahresvogel aufgerufen hatten. Diesen küren Nabu und LBV seit1971, doch in der Vergangenheit suchten die Fachleute den Vogel aus.Nun treffen diese nur noch eine Vorauswahl. Fast 135.000 Menschenbeteiligten sich demnach in diesem Jahr an der Wahl im Internet.