Landtag Aufarbeitung: Behördenleiter erneut in U-Ausschuss Ahrtal

Mit einer erneuten Vernehmung des Präsidenten der für Katastrophenschutz zuständigen Behörde ADD geht die Beweisaufnahme im Untersuchungsausschuss zur Ahrflut in die Verlängerung. Während der Marathonsitzung am Freitag kündigte AfD-Obmann Michel Frisch einen Antrag auf eine weitere Vernehmung von Behördenchef Thomas Linnertz an. Dabei dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie in der ADD nach der Katastrophe mit zuvor genehmigten Urlauben umgegangen wurde. Hintergrund ist, dass die ehemalige ADD-Vizepräsidentin wegen einer Reise kurz nach der Flutkatastrophe mit mindestens 134 Toten in der Kritik steht.