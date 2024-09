Hund & Katze Anzeichen erkennen: Leidet mein Tier an Demenz?

Tiere können nicht einfach mitteilen, wie es ihnen geht. Deshalb muss man auf kleine Anzeichen achten, vor allem wenn das Tier in die Jahre gekommen ist, so Verhaltensbiologin Karl. Demenz entwickelt sich schleichend. Am Anfang treten vielleicht Stimmungsschwankungen auf oder das Tier ist nicht mehr so aktiv wie vorher oder nicht mehr so wild auf Futter.