Auf zum Berlin-Marathon „Ernährung hat einen signifikanten Einfluss auf die sportliche Leistung“

Niklas Schwarz ist seit 2019 Dozent und Autor im Fachbereich Ernährung und Sporternährung an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Er hat sich auf den Bereich Sporternährung spezialisiert. Die Basisernährung sollte möglichst nährstoffreich und naturbelassen sein, so der Experte und zählt die wichtigsten Bestandteile auf: „Vollkorn- und Milchprodukte, Lebensmittel mit Vitaminen und Mineralstoffen wie Obst und Gemüse sowie hochwertiges, unverarbeitetes Fleisch gehören unbedingt auf den Speiseplan. Wichtig sind Magnesium, Natrium und Kalium, die über Nüsse, Kartoffeln und Vollkornprodukte aufgenommen werden. Omega-3-Fettsäuren aus hochwertigen Ölen, fetten Meeresfischen und Nüssen sind gut für die Regeneration und wirken sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System aus.“