Wetter-Phänomen : Saharastaub-Walze rollt am Aschermittwoch auf das Saarland zu

Saharastaub-Walze rollt am Aschermittwoch auf das Saarland zu

Mit Saharastaub angereicherte Luft aus Nordafrika taucht auch in Deutschland den Himmel in ein rötlich verfärbtes Tageslicht. (Archivfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In den kommenden Tagen könnte sich der Himmel über dem Saarland orange färben: Wissenschaftler haben den ersten Sahara-Staub für 2023 über Europa entdeckt.

Zum ersten Mal in diesem Jahr ist über Europa eine große Menge an Sahara-Staub festgestellt worden. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus am Dienstag, 21. Februar, mit. Der Staub aus Nordafrika könnte bereits zum Aschermittwoch Mitteleuropa und damit auch das Saarland erreichen. Zuvor hatte das Wetterphänomen die iberische Halbinsel und Frankreich überquert, wie aus Copernicus-Vorhersagen hervorgeht.