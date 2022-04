Fünf Missbrauchsanzeigen bei Steyler Missionaren St. Wendel noch unbearbeitet : Steyler Missionare über Fall von Helmut Kraus „zutiefst beschämt“

Seit 2010 arbeitet die Katholische Kirche Missbrauchsfälle auf. Viele mutmaßliche Opfer kritisieren die mutmaßiche Verschleppung der Verfahren und Vertuschung. So auch die Plastik des Künstlers Jacques Tilly, die 2021 vor dem Kölner Dom stand. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken/St. Wendel Die „Unabhängige Kommission“ der Deutschen Bischofskonferenz prüft Missbrauchs-Anzeigen. Auch die, die den Orden der Steyler Missionare (St. Wendel, Homburg) betreffen. Bundesweit warten mehr als 800 Menschen auf eine Antwort.

Im Saarland wurden nach SZ-Recherchen seit Anfang 2010 mehrere Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen bekannt, unter anderem im früheren Internat der Steyler Missionare in St. Wendel sowie im Internat des Homburger Gymnasiums Johanneum. Zwei Patres haben gestanden, Kinder sexuell missbraucht zu haben. Sie wurden kirchenintern bestraft. Bekannt wurde auch der Fall eines Sulzbachers, der aus dem Klerikerstand entlassen wurde, und Übergriffe von zwei Priestern aus Lebach-Gresaubach und Saarbrücken.

In den Missbrauchsverfahren geht es nicht nur um die Verifizierung der Tat, sondern zugleich auch um Geld. Die Betroffenen bekommen nämlich als „Anerkennung des Leids“ von der Katholischen Kirche Geldzahlungen, zunächst waren es 5000 Euro, inzwischen sind es 25 000 Euro und in Einzelfällen deutlich mehr.

Der Saarbrücker Helmut Kraus (74) hat sich am 3. Dezember 2020 mit einer Anzeige an die Missbrauchsbeauftragte der Steyler Missionare Dr. Barbara Kreichelt gewandt, hatte nach seiner Darstellung auch telefonischen Kontakt. Doch bis heute wurde ihm nicht mitgeteilt, ob seine Anzeige angenommen wurde. Die Saarbrücker Zeitung fragte bei den Steyler Missionaren nach, wie sie sich zur Kritik von Kraus stellen, das Verfahren werde verschleppt. Die Missbrauchsbeauftragte selbst darf, wie sie schriftlich mitteilt, zu „Anträgen auf Anerkennung erlittenen Leids“ keine Auskünfte erteilen.

Statt ihrer erklärt der für Pressearbeit zuständige Pater Václav Mucha, die Steyler Missionare hätten sich dem Verfahren der Deutschen Bischofskonferenz zum Umgang mit Betroffenen sexualisierter Gewalt angeschlossen, das besagt, dass jeder Antrag der „Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA)“ zur Bearbeitung und Entscheidung vorgelegt wird. Das Ziel sei, dadurch eine „möglichst unabhängige Behandlung“ zu gewährleisten. Bei der Kommission seien jedoch so viele Anträge eingegangen, dass der Prozess „leider lange Zeit in Anspruch“ nehme. Wörtlich heißt es in der Antwort: „Das ist besonders für die Betroffenen sexualisierter Gewalt sehr schwer, und wir bedauern das sehr. Aber wir sehen keine Alternative zu diesem Vorgehen, da Entscheidungen über Zahlungen für Anerkennungsleistungen sexualisierter Gewalt nur auf einer solchen objektiven Grundlage getroffen werden können. Wir können nur versichern, dass jeder Antrag, der bei uns eingeht, sehr ernst genommen und bearbeitet wird.“ Der von Helmut Kraus angezeigte Missbrauch habe 1959-1960 stattgefunden: „Der lange Zeitraum seit damals ist ein Hinweis auf ein durch den Missbrauch ausgelöstes lebenslanges Leiden von Herrn Kraus. Das ist besonders tragisch und beschämt uns zutiefst.“