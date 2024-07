Testsieger im Preis-Check 2024 Zwei sehr günstige Zahnpasten glänzen mit Note „sehr gut“

Zahnpasta ist das Mittel der Wahl, um Karies zu bekämpfen. Was jedoch in keine Universalzahncreme gehört, sind gesundheitsgefährdende Substanzen. Öko-Test stieß in zahlreichen Produkten auf „umstrittene Stoffe“.

03.07.2024 , 16:27 Uhr

Zahnpasta sollte Fluorid enthalten, damit sie wirksam gegen Karies schützt. Doch einige Stoffe, die Öko-Test in Zahncremes gefunden hat, sind sehr bedenklich. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Christin Klose