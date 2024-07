Testsieger im Preis-Check 2024 Zwei sehr günstige Zahnpasten glänzen mit Note „sehr gut“

Service · Zahnpasta ist das Mittel der Wahl, um Karies zu bekämpfen. Was jedoch in keine Universalzahncreme gehört, sind gesundheitsgefährdende Substanzen. Öko-Test stieß in zahlreichen Produkten auf „umstrittene Stoffe“.

27.07.2024 , 09:51 Uhr

Zahnpasta sollte Fluorid enthalten, damit sie wirksam gegen Karies schützt. Doch einige Stoffe, die Öko-Test in Zahncremes gefunden hat, sind sehr bedenklich. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Christin Klose