Winterreifenpflicht Ab Oktober gelten neue Regeln – was Autofahrer jetzt wissen müssen

In der Regel übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung den Schaden des Unfallgegners, auch wenn Sie mit Sommerreifen unterwegs waren. Allerdings kann es teuer werden, wenn der Unfall nicht auf einen unerwarteten Kälteeinbruch zurückzuführen ist. In solchen Fällen kann die Versicherung bis zu 5.000 Euro in Regress nehmen, wenn Ihnen fahrlässiges Verhalten nachgewiesen wird.