Scharfe Kritik an Marktführer Windeln im Test 2023 – „so etwas hat an Baby-Haut nichts verloren“

Die externen Labore stellten in neun Windelmarken optische Aufheller fest, die „nur schwer abgebaut werden und die Umwelt belasten“, aber dennoch als Ausnahme erlaubt sind. Im Punkt „Aufsauggeschwindigkeit“ schneiden die Windeln von Lidl (Lupilu) mit „Ausreichend“ am schlechtesten ab. Die Windeln von Babydream, Bevola Blütezeit, Lillydoo und Natuvell bewertet das Verbrauchermagazin hier als „befriedigend“. In den Tests zur „Rücknässung am Tag“ schlugen sich die Windeln von Eco by Naty am schlechtesten, zusätzlich kritisierten die Eltern das „schlecht haltende Verschlusssystem“.